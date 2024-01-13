$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Соединенные Штаты и Великобритания снова нанесли авиационный удар по столице Йемена Сане, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в городской администрации.

США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
© ТАСС

Он пришелся по авиационной базе Ад-Длейми на севере города.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали их это ответом на угрозы судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа указал, что США и Великобритания нанесли 73 удара, погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены.

Как сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ранее удары по Йемену были пропорциональными. Она объяснила их необходимостью и соответствующими международному праву.

Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 целей 150 боеприпасами в Йемене

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости