США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Соединенные Штаты и Великобритания снова нанесли авиационный удар по столице Йемена Сане, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в городской администрации.

Он пришелся по авиационной базе Ад-Длейми на севере города.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали их это ответом на угрозы судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа указал, что США и Великобритания нанесли 73 удара, погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены.