Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
Соединенные Штаты и Великобритания снова нанесли авиационный удар по столице Йемена Сане, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в городской администрации.
Он пришелся по авиационной базе Ад-Длейми на севере города.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали их это ответом на угрозы судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа указал, что США и Великобритания нанесли 73 удара, погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены.
Как сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ранее удары по Йемену были пропорциональными. Она объяснила их необходимостью и соответствующими международному праву.