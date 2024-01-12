Названо российское оружие, сумевшее нейтрализовать ПВО Украины

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» смогли прорвать насквозь западную противовоздушную оборону Украины.

В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что «Кинжалы» нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам украинских войск.

По словам Меркуриса, ВКС России завоевали господство в воздушном пространстве и атакуют укрепления ВСУ ежедневно, а это приводит к потерям личного состава противника.

«У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. Картина ужасает», — добавил аналитик.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.