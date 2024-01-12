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Ambrey: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно, перевозивший российскую нефть, сообщила британская компания Ambrey.

СМИ: хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе
© globallookpress.com

По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в воду в 400-500 метрах от его борта, передает ТАСС.

Экипаж танкера заметил три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел. Пострадавших нет, судно продолжило идти по своему маршруту.

Экипажи судов нашли способ, как избежать атак хуситов

В Ambrey утверждают, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией. Также в компании заявили, что это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами.

Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

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