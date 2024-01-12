СМИ: хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно, перевозивший российскую нефть, сообщила британская компания Ambrey.

По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в воду в 400-500 метрах от его борта, передает ТАСС.

Экипаж танкера заметил три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел. Пострадавших нет, судно продолжило идти по своему маршруту.

В Ambrey утверждают, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией. Также в компании заявили, что это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами.