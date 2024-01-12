На Украине рассказали об одной из ключевых целей российских ударов

Российские военные используют авиацию и артиллерию для разрушения мостов на территории Украины с целью создания трудностей в логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в ходе интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей». По словам аналитика, российские силы применяют различные методы, включая авиационные и артиллерийские удары, для уничтожения переправ.

В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам. Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают, — заявил аналитик.

Жирохов утверждает, что российские войска выбрали мосты одной из ключевых целей для атак, чтобы позднее создать зону безопасности. Таким образом Россия может предотвратить ракетные атаки ВСУ по своей территории.

Ранее стало известно, что некоторые жители Украины предпочитают откупаться от мобилизации. Так, британское издание Times выяснило, что украинцы отдают от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу. По его данным, граждане платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников. Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.