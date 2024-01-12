В ФРГ признали отсутствие контроля над переданным на Украину вооружением
Контролирующие органы немецкого правительства ни разу не проверяли реальное местоположение экспортных вооружений, переданных Украине ранее. Об этом бундестага Севима Дагделена.
«Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе... [в том числе] на Украине, являющейся главным получателем немецких вооружений, где не проводилось никаких проверок», — говорится в публикации.
Отмечается, что Киев заверил правительство ФРГ в отсутствии намерений переправлять оружие куда-либо, и поэтому правительство так и не приняло решение о проведении выездной проверки из опасений «в ущербе для эффективной защиты Украины от российской агрессии».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в американском военном ведомстве нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. Как считает Райдер, украинская армия эффективно использует получаемое от западных союзников оружие.