В ФРГ признали отсутствие контроля над переданным на Украину вооружением

«Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе... [в том числе] на Украине, являющейся главным получателем немецких вооружений, где не проводилось никаких проверок», — говорится в публикации.