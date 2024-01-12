Пентагон оценил эффективность авиаударов по хуситам в Йемене

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что авиаудары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене «дали хорошие результаты». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN.

Согласно его оценке, нанесённые авиаудары принесли «хорошие результаты», но Пентагон продолжит внимательно следить за ситуацией в регионе. Он также отметил, что на данном этапе Лондон и Вашингтон не планируют отправлять в регион дополнительные войска.

«Наша первоначальная оценка заключается в том, что мы добились хороших результатов. <...> Мы продолжим наблюдение и, как заявили президент и министр обороны Остин, продолжим принимать необходимые меры», — заявил он.

Помимо этого Райдер также добавил, что власти США продолжат работать над тем, чтобы сдерживать эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Однако нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море, по его словам, будут рассматриваться отдельно.

«Никто не хочет видеть более широкий региональный конфликт. Но опять же, мы также не можем допустить такого рода опасное и безрассудное поведение», — добавил он.