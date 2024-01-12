Британия поставит Украине дальнобойные ракеты

Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. RT на русском
"Великобритания объявляет сегодня о своем самом большом с момента начала войны отдельно взятом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд ($3,19 млрд - прим. ТАСС). Он будет включать в себя больше противовоздушной техники, больше противотанкового оружия, больше ракет более дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, подготовку еще тысяч украинских военнослужащих", - сказал глава правительства Британии. ТАСС
Отмечается, что из данной суммы порядка 255 миллионов долларов будет потрачено на закупку и производство военных дронов. Таким образом, Великобритания станет крупнейшим производителем и поставщиком дронов для Киева. Lenta.ru