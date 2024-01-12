Британия поставит Украине дальнобойные ракеты

"Великобритания объявляет сегодня о своем самом большом с момента начала войны отдельно взятом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд ($3,19 млрд - прим. ТАСС). Он будет включать в себя больше противовоздушной техники, больше противотанкового оружия, больше ракет более дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, подготовку еще тысяч украинских военнослужащих", - сказал глава правительства Британии. ТАСС