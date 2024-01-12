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Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии

Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд.

«В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание.

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