Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии
Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд.
«В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание.