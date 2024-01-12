Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» .

Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд.