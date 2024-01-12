В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке боевиков для совершения терактов

В Молдавии иностранные специалисты готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии, сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Lenta.ru

В своем заявлении МГБ уточнило, что сейчас такую подготовку на объектах спецподразделений силовых ведомств Молдавии проходят более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий. RT на русском