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В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке боевых групп с Украины

В Молдавии иностранные специалисты готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии, сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Lenta.ru

В своем заявлении МГБ уточнило, что сейчас такую подготовку на объектах спецподразделений силовых ведомств Молдавии проходят более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий. RT на русском

Там добавили, что эти действия нацелены на уничтожение критически важных объектов, проведение диверсий на военных объектах, а также на захват или уничтожение высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств в ПМР. Ura.Ru

В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке боевиков для совершения терактов
© РИА Новости
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