Власти Великобритании оценили вероятность новых ударов по хуситам в Йемене

Власти Великобритании не планируют осуществлять новые удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене, но продолжат внимательно следить за обстановкой в регионе. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство Reuters.

Он отметил, что глава британского правительства Риши Сунак выступит в парламенте 15 января с заявлением относительно авиаударов по позициям хуситов. При этом премьер не намерен задним числом проводить парламентское голосование о целесообразности проведенных ударов.

"Таких планов нет. Как мы говорили, размещение вооруженных сил является исключительным правом. У правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента", - сказал представитель премьера.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену. Количество ударов раскрыл представитель вооруженных сил движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, атаки двух западных стран осуществлялись в рамках поддержки действий Израиля в Газе. Сариа назвал удары США и Британии по республике жестокой агрессией и уточнил, что атакам подверглась столица Сана и провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

Помимо этого Сария отметил, что в ходе ударов получили ранения шесть бойцов движения, еще пятерых спасти не удалось.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны и портовым городам. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Руководство «Ансар Аллах» в ответ заявило, что данные удары являются попыткой Запада отвлечь внимание от ситуации в Газе. Отмечалось, что движение начало мобилизацию в подконтрольных районах страны.

ВС Британии не будут наносить новые удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, Лондон стремится не допустить эскалации ситуации, речь не идет о начале войны.

Об этом сообщили источники в британском правительстве эмиратской газете The National.

"Второго удара не будет. Мы нанесли по ним один удар и все. Мы не собираемся ничего предпринимать для эскалации ситуации, это не начало войны", - утверждал собеседник издания.

Британия действовала в рамках международного права, когда нанесла авиаудары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, заявили в правительстве страны.

Сообщается, что Британия имеет право использовать силу в тех случаях, когда самооборона является единственным возможным средством борьбы.

«Правительство уведомит Совет Безопасности ООН о действиях, предпринятых в рамках статьи 51 Устава ООН», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон пошел на атаку Йемена в целях самообороны

«Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы хуситы осуществили серию опасных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Великобритании и других стран. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – сказано в заявлении политика.

Альянс НАТО назвал удары США и Великобритании по Йемену оборонительными. Об этом сообщает агентство AFP.

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в материале.

США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду.

Президент США Джо Байден считает удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещает продолжать действовать без колебаний. Представитель шиитского движения «Ансар Алла», поддерживаемого Ираном, называет авиаудары террористическим варварством и агрессией. Представитель МИД России Мария Захарова осудила удары по Йемену, называя их примером извращения резолюций ООН и нарушением международного права в целях эскалации ситуации в регионе ради своих интересов, передает «Ридус».

США полагают, что добились хорошего результата нанесением удара по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"По нашей предварительной оценке, мы добились хорошего эффекта", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Днем в пятницу, 12 января, в городах Йемена, контролируемых хуситами, прошли демонстрации против ударов США и Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Saba.