Военэксперт рассказал, как Россия может «прижать к стенке» британский флот

Мы не совсем атлантическая страна, наши театры военных действий — это Тихий и Северный Ледовитый океаны. Но в Атлантическом океане тем же британцам мы всегда противопоставим Северный флот, особенно атомные подводные крейсеры — самые крупные и самые мощные подводные корабли в мире. Причем не только с межконтинентальными баллистическими ракетами, но и с крылатыми. Они круглосуточно патрулируют Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Единицы стран обладают подобными технологиями, — разве что Россия и США. И в Британии прекрасно осознают это, понимают, что будут прижаты к стенке, — заявил военный эксперт.