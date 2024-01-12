Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Отмечается, что нанесли его вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака». Информация о пострадавших или ущербе не приводится.

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Ранее телеканал сообщал, что ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным боевиков, все ракеты достигли цели.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Возможность проведения наземной операции в Йемене оценил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, правительству США она не нужна. В настоящее время Вашингтон уже задействован в двух крупных конфликтах — СВО на Украине и палестино-израильской войне. Баранец считает, что Белый дом не рискнет «сверлить третью дырку» в государственном бюджете.