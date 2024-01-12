Хуситы показали сделанные из палок дроны

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) продемонстрировали изготовленные ими дроны. Они могут подниматься в воздух, хорошо маневрировать, зависать, подчиняясь командам с земли.

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И ничего бы не было в них необычного, если бы не то, что они сделаны из скрепленных между собой веток, под которыми закреплена бортовая электроника. Имеются также четыре пластиковых винта.

Эти беспилотники, возможно, будут использоваться как разведывательные, в то же время не исключено, что на них смогут подвешиваться какие-нибудь боеприпасы.

Стоимость таких БПЛА чрезвычайно низкая и нет проблем в том, чтобы организовать производство большого количества таких изделий.