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ВС РФ сообщили, что ударили по наемникам ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

Минобороны РФ сообщило об ударе по наемникам ВСУ
© РИА Новости

«Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в пресс-релизе.

В министерстве добавили, что цель ударов достигнута, все намеченные объекты были поражены.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос завил, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Некоторое время назад министерство обороны РФ сообщало, что расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту украинской армии на Купянском направлении.

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