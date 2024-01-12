Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

«Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в пресс-релизе.

В министерстве добавили, что цель ударов достигнута, все намеченные объекты были поражены.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос завил, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.