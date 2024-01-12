ВС РФ за неделю сбили самолеты Су-25, Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ

ВС России за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ
Воздушно-космические силы России и российские средства ПВО за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины.
Об этом информирует российское Минобороны.
Также были уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Кроме того, сбиты две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник ВСУ.
Отмечается, что военные России за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине.