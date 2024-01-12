Также в военном ведомстве добавили, что за неделю российские войска нанесли в зоне проведения специальной военной операции 23 групповых удара с помощью высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал», а также беспилотных летательных аппаратов. Lenta.ru