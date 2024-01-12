Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных управляемых ракет MALD. ТАСС
«Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. ТК «Звезда»
Также в военном ведомстве добавили, что за неделю российские войска нанесли в зоне проведения специальной военной операции 23 групповых удара с помощью высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал», а также беспилотных летательных аппаратов. Lenta.ru