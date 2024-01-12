Появилось фото максимально защищенного танка Т-80У

Российские танки Т-80У с 1250-сильными газотурбинными двигателями традиционного отличались повышенными скоростными характеристиками. Известно, что на испытаниях за рубежом им удавалось разгоняться до 80 километров в час.

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В настоящее время такая техника задействована в специальной военной операции. В социальных сетях появилась фотография одного из доработанных образцов, получившего дополнительную динамическую защиту.

Так, видно, что новые контейнеры "реактивной брони" теперь прикрывают корму башни. Дополнительные элементы видны и на "лопухах" в передней части, а также на бортовых экранах корпуса.

"Восьмидесятый", хоть и несколько прибавил в весе, благодаря мощной силовой установке по-прежнему может двигаться по пересеченной местности на высокой скорости.

В прошлом году появилась информация о производстве в России новых газотурбинных двигателей и о планах запуска в серию моторов мощностью 1500 л.с. Также будет возобновлено изготовление самих танков семейства Т-80.