В НАТО прокомментировали удары по хуситам в Йемене

Удары США и Великобритании по объектам в Йемене носили оборонительный характер, заявил агентству AFP представитель Североатлантического альянса. ТАСС

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в сообщении. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду. Ura.Ru

12 января хуситы заявили, что США и Британия нанесли 73 удара по Йемену. Газета.Ru