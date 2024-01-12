У ВСУ заканчиваются зенитные пулеметы для танков

Боевики вооруженных формирований киевского режима начали устанавливать на танки американские М2 Browning вместо штатных 12,7-мм НСВТ "Утес". Фотография одного такого "модернизированного" Т-72АМТ появилась в социальных сетях.

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Некоторые из военных экспертов делают вывод, что ВСУ уже исчерпали гигантские военные запасы советских пулеметов такого типа.

Еще до начала специальной военной операции они испытывали на Т-64БВ пулеметы Snipex Laska K-2, самостоятельно разработанные под патроны 12,7х108 мм. Их прицельная дальность по воздушным целям составляет 1500 метров, а по наземным - до 2000 метров. Отмечалось, что это изделие внешне напоминает заокеанскую "двойку".

Довести разработку до ума не удалось, а поскольку американцы и другие спонсоры стали снабжать Украину крупнокалиберными пулеметами, то их решили устанавливать на танки и другую старую советскую бронетехнику.