НАТО назвала удары по хуситам в Йемене оборонительными

Организация Североатлантического договора (НАТО) считает удары Соединенных Штатов и Великобритании по объектам хуситов в Йемене «оборонительными». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются «оборонительными», — сказано в сообщении.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.