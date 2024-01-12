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InfoBRICS: военные России бьют по объектам ВСУ с западным оружием

Российские военные бьют по объектам ВСУ с западным вооружением, пишет InfoBRICS. Российская газета

Обозреватель Лукас Лейрос отмечает, что Россия усилила свои атаки. Он добавил, что стратегия ведения интенсивных боевых действий РФ нанесла необратимый урон украинским войскам и истощила их оборонительный арсенал. Газета.Ru

При этом Лейрос считает, что из-за прекращения военной поддержки США и нехватки ракет для систем ПВО ситуация для Киева в дальнейшем будет только ухудшаться, так как крупные города Украины станут еще более уязвимыми для ударов ВС РФ. Свободная Пресса

СМИ: военные России бьют по объектам ВСУ с западным оружием
© РИА Новости
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