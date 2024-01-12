СМИ: военные России бьют по объектам ВСУ с западным оружием

Обозреватель Лукас Лейрос отмечает, что Россия усилила свои атаки. Он добавил, что стратегия ведения интенсивных боевых действий РФ нанесла необратимый урон украинским войскам и истощила их оборонительный арсенал. Газета.Ru

При этом Лейрос считает, что из-за прекращения военной поддержки США и нехватки ракет для систем ПВО ситуация для Киева в дальнейшем будет только ухудшаться, так как крупные города Украины станут еще более уязвимыми для ударов ВС РФ. Свободная Пресса