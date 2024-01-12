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Евросоюз к марту может отправить три военных корабля в Красное море

ЕС к марту планирует отправить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить нападения группировки хуситов в Йемене на коммерческие суда. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на предложения дипломатической службы ЕС.

ЕС к марту может отправить три военных корабля в Красное море
© Газета.Ru

«Чтобы быть эффективным, цель формирования сил должна состоять как минимум из трех эсминцев или фрегатов ПВО с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года», - говорится предложении дипломатической службы ЕС.

До этого министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе.

В свою очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

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