ЕС к марту может отправить три военных корабля в Красное море

ЕС к марту планирует отправить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить нападения группировки хуситов в Йемене на коммерческие суда. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на предложения дипломатической службы ЕС.

© Газета.Ru

«Чтобы быть эффективным, цель формирования сил должна состоять как минимум из трех эсминцев или фрегатов ПВО с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года», - говорится предложении дипломатической службы ЕС.

До этого министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе.

В свою очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.