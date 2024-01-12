ЕС к марту может отправить три военных корабля в Красное море

ЕС к марту планирует отправить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить нападения группировки хуситов в Йемене на коммерческие суда. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на предложения дипломатической службы ЕС.
«Чтобы быть эффективным, цель формирования сил должна состоять как минимум из трех эсминцев или фрегатов ПВО с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года», - говорится предложении дипломатической службы ЕС.
До этого министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе.
В свою очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.