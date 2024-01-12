Индия успешно испытала ЗРК Akash-NG против беспилотника

"Индийская DRDO провела сегодня успешные летные испытания ракеты нового поколения Akash (Akash-NG). Испытания проводились на полигоне в Чандипуре <…> по высокоскоростной беспилотной воздушной цели на очень малой высоте. В ходе летных испытаний цель была успешно перехвачена <…> и уничтожена", - сказано в сообщении.



"Летные испытания подтвердили функционирование всей системы вооружения, состоящей из ракеты с радиочастотной системой наведения собственной разработки, пусковой установки, многофункционального радара и системы управления, контроля и связи", - подчеркнули в DRDO.