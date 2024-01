В Израиле испытали комбинированную систему ПВО SPYDER

Израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) SPYDER (Surface-to-air Python and Derby) испытали в новой конфигурации All in One. В ходе тестов, которые проводили совместно с израильскими военными, комбинированная система сбила дрон. Об этом сообщили в компании Rafael, передает Defense News.