Политолог: у Запада не хватит сил для победы над хуситами

«Сил на наземную операцию у англосаксов, по-видимому, не найдется. Поэтому взрывать будут очень долго. <...> Все это время хуситы будут получать помощь из Ирана, а судоходство в Красном море будет перекрыто. Что означает тяжелый урон для экономики Европы. Но не Китая, не России, не Англии и не США», — сказал Перла.