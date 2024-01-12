Датские военные корабли 15 лет ходили с неисправными пушками

Датские арктические военные корабли 15 лет ходили с неисправными орудиями. Как сообщает DR, пушки нельзя было использовать должным образом — они были установлены скорее для устрашения и предупредительной стрельбы.

О проблеме свидетельствует целый ряд документов, которые оказались в распоряжении редакции. Речь идет о кораблях класса «Кнуд Расмуссен», в задачи которых входит патрулирование арктических вод вокруг Гренландии и Фарерских островов, а также обеспечение суверенитета Датского содружества.

Корабли, сданные в эксплуатацию в 2008 и 2009 годах, вооружались 76-миллиметровыми пушками М/85. Выяснилось, что в них не была установлена система управления огнем Ceros, которая является «глазами» и «мозгом» орудия. Она позволяет пушке стрелять точно как на ближней, так и на дальней дистанции — без нее она может разве что делать предупредительные выстрелы в воздух.

В результате один корабль оснастили ей лишь осенью 2023 года, а второй продолжает ходить без работоспособной пушки. При этом третье судно серии, которое вступило в строй в 2016 году, было сразу оснащено системой.