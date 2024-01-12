NI назвал причины отказа США поставлять F-35 Украине

США не будут поставлять истребители F-35 на Украину из-за их дороговизны и большой вероятности того, что машины будут сбиты и изучены российскими военными. Об этом пишет американский журнал National Interest.

По мнению военных аналитиков журнала, сейчас Россия имеет явное преимущество в небе, противопоставляя свои Су-35 и МиГ-31 украинским Су-27 и МиГ-29. Однако Украине не стоит рассчитывать на то, что США поставят им истребители пятого поколения F-35, чтобы уровнять силы.

«F-35 стоит дорого – почти вдвое дороже, чем F-16. (…) Американские налогоплательщики, уставшие от финансирования иностранного конфликта, который длится уже третий год, вряд ли поддержат передачу Украине самолета стоимостью 100 миллионов долларов в рамках программы стоимостью 1,7 триллиона долларов», – отмечается в статье.

Кроме того, российские военные «неизбежно» собьют F-35, что даст России «возможность спроектировать истребитель пятого поколения».

«Конечно, у России уже есть проект истребителя пятого поколения Су-57, но любая информация о F-35 была бы победой для Москвы (…) В любом случае, не ждите, что украинцы получат F-35», – констатирует издание.

Ранее украинские политики отмечали, что смогли достичь договоренности по поставкам современных истребителей F-16. Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета, а Дания заявила о желании передать Киеву 19 истребителей F-16.