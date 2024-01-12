Министр обороны США назвал цель ударов по Йемену

Целью ударов американских военных по территории Йемена служили беспилотники и ракеты хуситов. Об этом 12 января рассказал находящийся в больнице министр обороны США Ллойд Остин.

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Его заявление опубликовано на сайте Пентагона. Наряду с дронами, крылатыми и баллистическими ракетами Вашингтон атаковал береговые радиолокационные станции и другие технические средства разведки повстанцев, уточнил Остин. По его словам, таким образом Штаты намеревались снизить способность хуситов угрожать международной торговле и судоходству в Красном море.

Ранее американские военно-воздушные силы заявили о поражении более 60 целей на 16 объектах мятежников. Президент США Джо Байден выразил готовность и впредь наносить удары по Йемену.