Зеленский назвал условие для украинского наступления

Наступлению Вооруженных сил Украины мешает превосходство Российской армии в воздухе, для удачного контрнаступления ВСУ нужно больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом. Такое условия назвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, запись трансляции доступна в его Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).