Хуситы пообещали ответить на удары США и Британии по Йемену

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахум (хуситы) пообещал, что Соединенные Штаты и Великобритания пожалеют об ударах по территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, американцы и британцы заплатят за нападение высокую цену. При этом он подчеркнул, что военные действия в Красном море продолжатся.