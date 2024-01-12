Хуситы пообещали ответить на удары США и Британии по Йемену
Член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахум (хуситы) пообещал, что Соединенные Штаты и Великобритания пожалеют об ударах по территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, американцы и британцы заплатят за нападение высокую цену. При этом он подчеркнул, что военные действия в Красном море продолжатся.
Вооруженные силы США и Британии при поддержке союзников нанесли удар по Йемену в ночь на 12 января. Целью операцию было лишение возможности хуситам атаковать корабли в Красном море.
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