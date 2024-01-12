В США разбился военный вертолет

Вертолет Военно-морских сил (ВМС) США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike разбился в Калифорнии недалеко от Сан-Диего во время тренировочного полета. Об этом заявила представитель командующего авиабазы ВМС Северный остров в Коронадо Бет Тич, сообщает NBC News.

© Lenta.ru

По ее словам, вертолет упал в заливе Сан-Диего «во время обычных тренировок» около 18:40 (5:40 по московскому времени). На борту находились шесть членов экипажа, они выжили и находившаяся на месте происшествия спасательная лодка доставила всех на берег.

«В настоящее время весь персонал проходит медицинское обследование. Начато расследование для установления причин катастрофы», — сказала Тич.