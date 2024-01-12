В Йемене сбит американский беспилотник MQ-9A Reaper
В Йемене одной из зенитных батарей движения "Ансар-Аллах" сбит американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper.
Оснащенный мультиспектральным оптико-электронным комплексом и АФАР-радаром БПЛА вел разведку в ходе нанесения авиацией США и Великобритании массированного ракетного удара по целям в Йемене. Сбить тихоходный турбовинтовой дрон не составило труда.
В распоряжении хуситов есть масса средств ПВО, подходящих для этой цели, пишет "Русское оружие". Например, зенитный комплекс оригинальной конструкции на базе советской управляемой ракеты воздушного боя Р-27ЭТ с тепловым наведением. Радиус действия зенитной версии Р-27ЭТ достигает 30-35 километров.
Стоимость сбитого беспилотника составляет 30 миллионов долларов. В марте 2023 года другой Reaper ВВС США упал в Черное море после встречи с российским истребителем Су-27.