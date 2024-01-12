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Япония запустила ракету со спутником-шпионом

Япония с космодрома Танэгасима запустила ракету Н2А с правительственным оптическим спутником-шпионом Kogaku-8. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония запустила ракету со спутником-шпионом
© Lenta.ru

В задачи спутника будет входить наблюдение за поверхностью Земли и сбор необходимых военным данных. В частности, космический аппарат будет использоваться для отслеживания ситуации в Северной Корее. Кроме того, спутник планируется задействовать для сбора информации о стихийных бедствиях.

На разработку Kogaku-8 японское правительство потратило 275 миллионов долларов.

В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И.

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