Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего визита на Ближний Восток не смог уговорить представителей арабских государств присоединиться к возглавляемой США операции «Страж процветания», направленной на противостояние с йеменскими хуситами в Красном море. Об этом сообщает новостной портал Semafor, ссылаясь на собственные источники.

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«Блинкену не удалось уговорить региональных тяжеловесов как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет присоединиться», — говорится в статье.

По оценкам арабских чиновников, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не заинтересованы в поддержке военной операции, Катар и Египет тоже избегают принимать участие в коалиции по политическим мотивам. В настоящее время из ближневосточных стран к операции Соединенных Штатов против хуситов присоединился лишь Бахрейн.

Согласно информации издания, в связи с дефицитом региональной поддержки предпринятая США и Британией атака может быть провалена.