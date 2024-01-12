NI: США никогда не отправят Украине истребители F-35
Соединённые Штаты никогда не решатся на поставку Вооружённым силам Украины истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения попадания их к России.
Об этом в статье для издания The National Interest заявил обозреватель Харрисон Касс.
«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя», — говорится в публикации.
По мнению Касса, любая техническая информация об этих самолётах приведёт к победе России.
Кроме того, говорится в публикации, Вашингтон видит риски в том, что необученные лётчики ВСУ увеличат потери таких истребителей.
Ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-35 зарекомендовал себя в качестве крайне эффективного противника американским истребителям.