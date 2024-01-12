Буданов пригрозил Россией странам НАТО, если они перестанут помогать Киеву

Украина пригрозила западным странам Россией, если те перестанут поставлять военную помощь. В частости, угроза заключалась в боевых действиях РФ против НАТО. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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«Если вопрос: повлияет ли эта усталость на фронт, то ответ — нет. Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — передает Le Monde слова Буданова.

Он добавил, что РФ ведет боевые действия не только против Киева, но и против НАТО.

Буданов отметил, что каждый день читает из разных каналов российские сводки. В них упоминаются удары по базам альянса. По его словам, это ложные сведения.