Спецоперация на Украине 10 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 января 2024 года.

ВСУ потеряли до 160 бойцов за сутки на Краснолиманском направлении

До 160 солдат за сутки потеряли Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, войска противника нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Потери вражеской стороны составили 160 бойцов.

Кроме того, ВС РФ поразили опорные пункты двух бригад войск Украины на Южно-Донецком направлении.

Пять человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина.

«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — указал он. По его словам, у трех жителей состояние средней степени тяжести, у остальных двух — тяжелое.

Он также сообщил, что в городе вспыхнули три пожара, которые уже ликвидированы. Всего повреждены оказались 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области

Огневую позицию миномета Вооруженных сил Украины уничтожили минометные расчеты российских подразделений ВДВ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.