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Американский офицер раскритиковал Байдена за удары по Йемену

Президент США Джо Байден втягивает страну в войну своим решением ударить по Йемену. Об этом в эфире Fox News сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он считает, что глава Белого дома должен объяснить гражданам Америки, для чего их страна усугубляет конфликт на Ближнем Востоке.

Дэвис предупредил, что у ситуации есть шансы выйти на более высокий уровень. В частности, он напомнил об интересах США в регионе, а также о недвусмысленном предупреждении хуситов об атаках на американцев.

«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — заключил подполковник.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

США озвучили цели ударов по Йемену

По словам представителя американского правительства, после ударов цели «были успешно достигнуты».

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