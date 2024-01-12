Армия РФ стала самой закаленной силой в мире, в то время как Украина несет стратегическое поражение. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, передает РИА Новости.

Он указал, что российские солдаты постоянно совершенствуются в бою, потому сегодня они представляют грозную силу.

«У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские», — считает он.

Риттер также заявил, что армия РФ уже разбила войска противника, а Киев потерпел стратегическое поражение. Российские военные продолжают наступать, и Украина вряд ли сможет остановить их, добавил он.