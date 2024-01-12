$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

СМИ: подразделения израильской армии штурмуют Тулькарм

Подразделения израильской армии штурмуют город Тулькарм, расположенный на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

СМИ: подразделения израильской армии штурмуют Тулькарм
© ТАСС

По его данным, военные еврейского государства также блокировали и атакуют лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный в нескольких километрах к востоку от Тулькарма.

Происходят столкновения с участием бойцов группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, отмечает канал.

Также израильская армия штурмует населенный пункт Ябад, находящийся к юго-западу от Дженина. По данным Al Mayadeen, палестинцы оказывают сопротивление военным.

Военные новости
Хамас