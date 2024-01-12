СМИ: подразделения израильской армии штурмуют Тулькарм

Подразделения израильской армии штурмуют город Тулькарм, расположенный на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, военные еврейского государства также блокировали и атакуют лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный в нескольких километрах к востоку от Тулькарма.

Происходят столкновения с участием бойцов группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, отмечает канал.