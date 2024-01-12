Пентагон: у США нет свидетельств о незаконном перенаправлении их оружия Украиной

США пока не нашли каких-либо свидетельств незаконного перенаправления перспективных обычных вооружений, которые Вашингтон предоставил киевским властям. С таким утверждением выступил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

"В настоящее время нет никаких свидетельств незаконного перенаправления из Украины предоставленных США перспективных обычных вооружений", - сказал он.

По словам Райдера, украинские войска "эффективно используют предоставляемые им возможности на поле боя".

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить учет примерно 40 тыс. единиц оружия.

Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась лишь небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.

В декабре первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что киевские власти не в состоянии контролировать распределение оружия, которым западные власти накачивают Украину. Он также напомнил, что "боеприпасы одной из воинских частей ВСУ, расположенной в городе Мукачево Закарпатской области, всплыли у границы с Израилем, в связи с чем опомнившаяся СБУ провела обыски и серию задержаний", и отметил, что это далеко не единственный пример того, как поставляемые на Украину вооружения уходят на черный рынок.