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В Белгороде испытали защищающие от обстрелов в людных местах конструкции

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил о проведении испытаний специальных конструкций, защищающих от обстрелов в людных местах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Белгороде испытали защищающие от обстрелов в людных местах конструкции
© Lenta.ru

«Сегодня вместе с региональным управлением Росгвардии провели испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием. Эти модули использует Министерство обороны для защиты личного состава», — заявил глава города.

Он объяснил, что саперы взорвали рядом с конструкцией несколько взрывоопасных вещей, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года.

По результатам испытаний, подчеркнул Гладков, конструкции решили установить в местах скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта. По его словам, ими можно пользоваться так же, как и уже существующими укрытиями. Губернатор заверил, что подобные сооружения увеличивают шанс сохранить жизнь при нештатной ситуации.

30 декабря Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire, произведенные Чехией. По данным Минздрава, более 100 человек пострадало, 22 из них находились в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом со стороны Украины, подчеркнув, что ракетный удар был нанесен по мирному населению.

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