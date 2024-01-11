На российской границе произошел бой пограничников с военными ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что на границе Сумской и Курской областей произошел бой между российскими пограничниками и военными Вооруженных сил Украины. По его информации, украинские солдаты на БМП ворвались в лесополосу около границы РФ и атаковали позиции пограничников. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, украинские военные пытались ударить по позициям пограничников из РПГ: первый выстрел не попал в цель, а второй снаряд упал в поле. SHOT пишет, что российские бойцы быстро вычислили место стрельбы и атаковали позиции противника, судьба украинских солдат неизвестна.