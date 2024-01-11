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Медведев заявил, что задачи по доукомплектованию армии РФ выполнены в полном объеме

Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в нужные сроки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

Медведев назвал число привлеченных в армию в 2023 году контрактников
© РИА Новости

"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных сил [Российской Федерации] выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены", - сказал он.

Кадры совещания опубликованы на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

В 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тыс. человек, из них 420 тыс. по контракту, заявил Медведев.

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