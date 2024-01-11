СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз

Российские силы на Украине в восемь раз превосходят ВСУ по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил чешский новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на источники в зоне военного конфликта. ТАСС

"Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе, - сообщается в материале радио. - У русских перевес восемь к одному". Российская газета