Рядом с трассой М-3 упал беспилотник

Расчеты ПВО подавили украинский беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Глава региона уточнил, что дрон упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее губернатор сообщил, что в четверг утром, 11 января, над техническим сооружением насосной станции взорвался беспилотник.

По его данным, здание получило повреждения, но возгорание не произошло, сотрудники не пострадали.

Напомним, что ВСУ осуществляют постоянные атаки на объекты гражданской и военной инфраструктуры Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Крыма. Нередко они предпринимают атаки на объекты в Московской, Саратовской, Волгоградской областях. Калужская область ранее также подвергалась нападениям.