Медведев рассказал об использованном на Украине оружии

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия использовала против ВСУ вооружение с самым разным наполнением, «разве что кроме ядерного». Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев рассказал, что недавняя серия ударов по военным объектам на Украине подтвердила успешную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение 2023 года.

«Использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», - подчеркнул он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц военной техники. Он подчеркнул, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения.