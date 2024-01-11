Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного
Российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного.
Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что результативные удары по военным объектам ВСУ подтверждают успешную и эффективную работу оборонно-промышленного комплекса России в течение 2023 года.
«Причём использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.