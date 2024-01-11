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Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного

Российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного.

Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного
© ТАСС

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что результативные удары по военным объектам ВСУ подтверждают успешную и эффективную работу оборонно-промышленного комплекса России в течение 2023 года.

«Причём использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

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