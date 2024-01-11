Европейская оборонная индустрия намерена производить 1 млн снарядов в год, однако страны ЕС вряд ли смогут доставить Украине то же количество к марту, как было обещано Брюсселем, сообщили представители Еврокомиссии (ЕК) Йоханна Бернсель и Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. ТАСС
«Ежегодное производство достигнет одного миллиона, мы в этом уверены», — заявила Бернсель, отметив, что нет уверенности в том, что ЕС предоставит Киеву один миллион боеприпасов к марту 2024 года, как было обещано год назад. Газета.Ru
При этом накануне Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю. NSN.FM