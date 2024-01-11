Звук взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов
Звук взрыва в Бердянске связан с плановым уничтожением обнаруженных ранее боеприпасов. Об этом сообщили в оперативных службах Запорожской области.
"В Бердянске прозвучал звук взрыва. Он связан с плановым уничтожением обнаруженных ранее боеприпасов. Все работы выполняются под контролем специалистов с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении.
Оперативные службы Запорожской области обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие.